Die Regierungschefs von Luxemburg und Belgien beraten am Dienstag über das Corona-Homeoffice-Abkommen zwischen beiden Ländern. Die Regelung ist derzeit bis zum 30. September befristet. Und obwohl eine vollständige Rückkehr zum Arbeitsplatz aufgrund der immer noch heiklen Gesundheitssituation (noch) nicht auf der Tagesordnung steht, sind viele belgische Grenzgänger im Dienstleistungssektor besorgt über eine mögliche Veränderung der Situation.

Die 55-jährige Jacqueline ist Angestellte einer großen Bank in der Stadt und ist aktuell jede zweite Woche im Büro. «Telearbeit ist großartig. Ich habe darin eine gewisse Normalität gefunden. Besonders besorgt bin ich über die Müdigkeit, die mit dem täglichen Pendeln einhergeht.» Der 38-jährige Geoffrey ist leitender Angestellter bei der Europäischen Fondsverwaltung und relativiert diesen Standpunkt: «Das Pendeln bietet auch eine Pause. Im Großen und Ganzen bin ich für die Rückkehr ins Büro, sowohl wegen der Qualität der Arbeit als auch wegen meines Wohlbefindens.»

Sein Kollege Christophe (36), der aktuell komplett von zu Hause aus arbeitet, teilt diese Meinung nicht. «Telearbeit ist für mich eine wunderbare Erfahrung, bei der ich viele Dinge und Momente mit meinen sieben und neun Jahre alten Kindern erleben kann. Es wäre sehr kompliziert für mich, ins Büro zurückzukehren, weil ich ein neues Gleichgewicht und eine völlig andere Organisation gefunden habe. Ich bin mir bewusst, dass dies alles nur vorübergehend ist.»

Der 53-jährige Pascal ist leitender Angestellter eines wissenschaftlichen Forschungsinstituts, der einen Tag pro Woche an seinem Arbeitsplatz anwesend ist und ebenfalls große Stücke auf das Homeoffice hält. «Ich würde eine Rückkehr an den Standort nicht akzeptieren, da dies die Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigen würde, sei es durch den Zeitverlust beim Pendeln oder für Freizeitaktivitäten und Hobbys. Eines meiner Teammitglieder geht sogar so weit zu sagen: ‹Wenn ich wieder Vollzeit ins Büro muss, kündige ich›.»

Eine vollständige Rückkehr in die Büros ist oft angesichts der mangelnden Größe der Räumlichkeiten noch gar nicht denkbar. «In unserem Fall ist es aufgrund der Distanzregeln unmöglich, 100 Prozent des Personals anwesend zu haben, da nur eine begrenzte Fläche im Gebäude zur Verfügung steht», erklärt Thomas, Manager in einer Bank.

Sollte es zu Änderungen zwischen Luxemburg und Belgien kommen, sollen diese frühestens zum 1. Oktober eintreten. Mehr denn je kommt es darauf an, wie sich die gesundheitliche Situation in den nächsten Wochen oder sogar bis zum Jahresende entwickelt.

(Jean-François Colin/L'essentiel)