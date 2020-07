Nach Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch gegen 5 Uhr in einen Unfall an der Kreuzung der Place de Metz in unmittelbarer Nähe des Pont Adolphe verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei wurde eines der Autos gegen eine provisorische Leitplanke geschleudert, sodass die Fahrerin von den Rettungsdiensten aus ihrem Auto befreit werden musste.

Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, der andere Fahrer wurde nicht verletzt. Während der Operation musste der Zugang zum Pont Adolphe vorübergehend gesperrt werden. Um die Umstände des Verkehrsunfalls zu klären, wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)