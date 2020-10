Die nächste Indextranche ist kaum nähergerückt

Die jährliche Inflationsrate ist von 0,6 Prozent im August auf 0,7 Prozent im September, gestiegen so die am Mittwoch von Statec veröffentlichten Zahlen. Um die nächste Indextranche zu beschleunigen, reicht das nicht aus. Der Index könnte 2022 in Kraft treten, früher wahrscheinlich nicht. Monat für Monat sanken die Preise im September jedoch insgesamt um 0,1 Prozent, stellte Statec fest.

Hauptursache war das Ende der Schulferien, weshalb die Preise für Flugtickets um 24,3 Prozent und für Pauschalreisen um 6,1 Prozent sanken. Auch bei den Erdölprodukten ist der Trend rückläufig, diese haben im vergangenen Monat 2,3 Prozent ihres Preises gegenüber August eingebußt. So sank beispielsweise der Preis für Heizöl innerhalb eines Monats um 8,4 Prozent, für Diesel um 3,9 Prozent und für Benzin um 0,6 Prozent. Innerhalb eines Jahres, also von September 2019 bis September 2020, sanken die Preise für Erdölprodukte um 16,9 Prozent.

Billigere Kartoffeln

Für Lebensmittel stiegen die Preise innerhalb eines Monats um 0,5 Prozent, insbesondere für Frischgemüse (+9,4 Prozent) und Frischfisch (+3,9 Prozent).Die Preise für Kartoffeln fielen um 3,4 Prozent, ebenso Frischobst um 0,8 Prozent und Getränke um 0,7 Prozent. Im Jahresvergleich stiegen die Lebensmittelpreise um 3,3 Prozent. Seit Februar, kurz vor der Covid-Krise, haben die Lebensmittelpreise um 1,4 Prozent angezogen.

