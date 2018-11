67 Prozent aller Frauen waren schon Opfer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laut einer europäischen Umfrage wurden 67 Prozent der Frauen in Luxemburg schon mindestens einmal Opfer sexueller Belästigung. EU-weit sind es 55 Prozent. Täglich gebe es zwei Polizeieinsätze in Luxemburg, die wegen häuslicher Gewalt gerufen werden, weiß Anik Raskin, Direktorin des Nationalrates der Frauen in Luxemburg (Conseil national des femmes du Luxembourg – CNFL). «Unsere Unterkünfte für Frauen, die Opfer solcher Angriffe geworden sind, sind voll. Einige haben sogar Wartelisten.»

Dabei unterscheide sich das Großherzogtum in diesem Punkt zwar nicht signifikant von anderen Ländern, dennoch gebe es Punkte, an denen man arbeiten müsse, sagt sie. CNFL und Zonta International organisieren nun mit Unterstützung des Ministeriums für Chancengleichheit eine 16-tägige Aktion, die auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen und ihren Beitrag zur Reduzierung dieser leisten soll.

Gebäude werden orange angestrahlt

Die «Orange Week» läuft noch bis Sonntag, 9. Dezember. Innerhalb dieser sind Konferenzen, Ausstellungen und Workshops geplant, zudem soll am Samstag ein Solidaritätsmarsch in Luxemburg stattfinden. Rund 400 Teilnehmer werden erwartet. Während der «Orange Week» werden außerdem einige Gebäude in Orange angestrahlt.

Ziel all dieser Aktionen sei es, auf das Thema aufmerksam zu machen und die Leute dazu zu bringen, darüber zu sprechen. Doch auch die Landespolitik solle sich dem Thema mehr annehmen: «Wir fordern einen gesetzlichen Schutz vor psychischer Gewalt», sagt Raskin, zudem fordern sie, dass die Verjährungsfrist für Vergewaltigungen und Übergriffe auf Minderjährige von zehn auf 30 Jahre verlängert wird. «Außerdem wird eine Unterkunft für Opfer häuslicher Gewalt benötigt.»

(Séverine Goffin/L'essentiel)