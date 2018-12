Es bleibt regnerisch im Großherzogtum

Der Sonntag bietet kein gutes Wetter für einen Ausflug mit der Familie. Es regnet, und laut Prognosen von MeteoLux soll sich das auch noch einen Großteil der kommenden Woche halten.

So wird für Montag mancherorts starter Regen in den Morgenstunden vorhergesagt, der sich am Nachmittag sogar zu einem Unwetter auswachsen kann. Auch am Dienstag bleibt es grau und nass, genauso wie an den folgenden Tagen. Am stärksten soll es am Sonntag, 2. Dezember, sowie am Montag und Freitag regnen.

Die Temperaturen sollen mit Höchstwerten von 9 bis 11 Grad jedoch recht stabil bleiben.

(jg/L'essentiel)