Hunderte Menschen nehmen Abschied von Jean

Fünf Tage nach dem Tod von Großherzog Jean wurde der Leichnahm des ehemaligen Staatsoberhauptes am Sonntag von Colmar-Berg zum Palais nach Luxemburg-Stadt gebracht. Gegen 15.10 Uhr erreichte die Prozession die Hauptstadt. Der Konvoi fuhr über den Bouvevard Royal in die Rue Notre-Dame und schließlich in der Rue du Marché-aux-Herbes, vor den Palast. In Colmar Berg hatten rund 700 Menschen die Straßen gesäumt.

Vor dem Palais herrschte eine melancholische Stimmung. Viele Besucher waren gekommen, um Jean die letzte Ehre zu erweisen. «Ich wurde unter seiner Herrschaft geboren und musste einfach hierher kommen. Ich bin die Tochter einer Einwandererfamilie. Dieses Land hat mir alles gegeben. Ich bin stolz, Luxemburgerin zu sein», sagte die 40 Jahre alte Marilène aus Mersch. Auch Marco, 48 aus Petingen, wollte dem Großherzog seinen Respekt erweisen: «Er hat für unser Land im Krieg gekämpft und so viel für Luxemburg getan. Ein wahrlich großer Mann».

In den kommenden Tagen kann die Öffentlichkeit in der Chapelle Ardente zu festgelegten Zeiten Abschied vom früheren Staatsoberhaupt nehmen;:Am Montag, 29. April, von 14 bis 19 Uhr, am Dienstag, 30. April, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Dann am Mittwoch, 1. Mai, 10 bis 19 Uhr, Donnerstag, 2. Mai, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 3. Mai von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Die Trauermesse selbst findet am 4. Mai, um 11 Uhr in der Kathedrale unserer lieben Frau in Luxemburg statt.

(th/L'essentiel)