OGBL legt Marschroute für neues Jahr fest

Die Gewerkschaft OGBL ist am Dienstag ins neue Geschäftsjahr gestartet. Bei der Vorstellung der Marschroute für die kommenden zwölf Monate griff ihr Präsident, André Roeltgen, die Arbeitgeber und insbesondere die Unternehmervereinigung UEL an. Roeltgen kritisierte sie vor allem, weil sie sich abrupt aus dem Diskussionsforum des ständigen Ausschuss für Arbeit und Beschäftigung (CPTE) verabschiedet hatte. «Das ist schockierend und unerhört», polterte Roeltgen.

Laut dem Gewerkschafter hat die UEL durch ihren Präsidenten Nicolas Buck keine «echte Erklärung» für ihren Rückzug geliefert. «Die Vereinigung hat angedeutet, dass sie nach den Gesprächen stets als Verlierer dagestanden hätte. Das war jedoch nicht der Fall. Der soziale Dialog war in Luxemburg immer sehr wichtig, alle Akteure haben in der Vergangenheit davon profitiert und er ist Teil der sozialen Tradition», so Roeltgen weiter. Er befürchtet, dass durch diese Entscheidung der UEL «die Beziehungen nachhaltig beschädigt wurden». Der OGBL will sich «sehr bald» mit den anderen Gewerkschaften treffen, um das weitere Vorgehen in diesem Fall zu besprechen. Einen genauen Termin wollte Roeltgen jedoch nicht nennen.

Wohnen und Digitalisierung

Ein Feld, dass in den kommenden Monaten Prirität beim OGBL genießen soll, ist der Wohnungsbau. Roeltgen zitierte eine Studie, nach der die Immobilienpreise in den vergangenen elf Jahren um 65 Prozent stiegen, während die Löhne nur um 33 Prozent nach oben gingen. «Der Verlust der Kaufkraft ist unbestreitbar. Wir brauchen Maßnahmen gegen Spekulationen in diesem Sektor.»

Auch das Thema Digitalisierung wurde vom Präsidenten des OGBL ausführlich diskutiert. «Es darf kein Recht des Arbeitnehmers sein, in seiner Freizeit nicht vom Arbeitgeber kontaktiert zu werden, sondern eine Pflicht des Arbeitgebers, dies nicht zu tun», sagte er. Der Kongress, bei dem Nora Back die Nachfolge von Roeltgen antreten soll, findet am 6. und 7. Dezember statt.

