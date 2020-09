Luxemburger Guy Helminger erhält Gustav-​​Regler-​​Preis

Der Schriftsteller Guy Helminger wird in diesem Jahr mit dem Gustav-Regler-Preis der Stadt Merzig ausgezeichnet. «Der gebürtige Luxemburger hat ein vielfältiges Werk auf Deutsch und Luxemburgisch vorgelegt, das durch eine breite Genrevielfalt und eine unverkennbare stilistische Prägnanz besticht», heißt es zur Begründung.

Der Preis ist nach Mitteilung des Saarländischen Rundfunks (SR) mit 10.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre von der Stadt Merzig mit Unterstützung des saarländischen Ministeriums für Kultur sowie dem SR verliehen. Überreicht werden soll er diesmal wegen der Corona-Pandemie erst im Mai 2021. Der in Merzig geborene Gustav Regler (1898-1963) gilt als bedeutender Schriftsteller des Saarlandes.

