Luxemburgische Kommunen schlagen Alarm

Die Kommunen im Großherzogtum befürchten, dass sich die Gesundheits- und die Wirtschaftskrise negativ auf ihre Finanzen auswirken wird. Dies ging aus einem Treffen der Mitglieder des Präsidiums des Luxemburger Städte- und Gemeindebundes (Syvicol) mit Premierminister Xavier Bettel (DP) und vier seiner Minister hervor, bei dem die Auswirkungen der Krise erörtert werden sollte.

Die Kommunen besorgt die negative Entwicklung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise auf ihre Finanzen, zumal sich die Situation in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert habe. Emile Eicher, Präsident des Syvicol, erklärte in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung, die Rathäuser seien «seit dem 8. Mai ohne Nachrichten (vom Staat) in Bezug auf die Entwicklung der öffentlichen Finanzen». In den zuletzt mit dem Staat erstellten Prognosen wurde mit einem Einnahmeverlust von 420 Millionen Euro gerechnet.

« Die Situation ist weniger ernst als erwartet »

Doch der Mangel an genaueren Daten «erschwert die Aufstellung der kommunalen Haushalte für 2020-2021», heißt es in der Erklärung des Syvicol, auch, weil die finanziellen Reserven von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich wären. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna (DP) versuchte zu beruhigen: Seiner Meinung nach sei die Situation «etwas weniger ernst als erwartet», ohne wegen der noch verbleibenden Unsicherheiten ins Detail zu gehen. Er versprach, bis Mitte Oktober konkreter zu werden.

Emile Eicher, der befürchtet, dass die Kommunen sich in Zukunft bei Investitionen beschränken müssen, plädierte für eine Überarbeitung des Systems der staatlichen Subventionen. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) antwortete, die Situation sei «nicht so dramatisch, wie in der Presse beschrieben» und erinnerte auch an «die Erhöhung des Basissatzes der von ihrem Ministerium gezahlten Subventionen von 35 auf 40 Prozent».

(jg/L'essentiel)