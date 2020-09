Bei Guardian fallen wohl mehr als 60 Stellen weg

Der von den Gewerkschaften gefürchtete Sozialplan bei Guardian nimmt Gestalt an. Die Personalvertreter haben zwar mit einem Plan zur Arbeitsplatzsicherung beim Flachglas-Produzenten gerechnet, müssen sich nun jedoch mit einem Sozialplan auseinandersetzen, bei dem 62 Arbeitsplätze betroffen sind, wie Alain Rolling von der Gewerkschaft OBGL am Dienstag gegenüber L'essentiel erklärte.

«Wir hatten vor einem Monat einen Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze unterzeichnet», beklagt Alain Rolling, «aber am Montag hat die Unternehmensleitung beschlossen, zum Sozialplan überzugehen». Die Gewerkschaft OGBL hätte es vorgezogen, «sich die Zeit zu nehmen, um eine Lösung für die 200 Personen zu finden». Der Gewerkschafter kritisiert die Entscheidung der Unternehmensleitung als «unsozial» und «überstürzt». In den kommenden Wochen würden jedoch erneut Gespräche geführt, um die Entlassungen abzuschließen.

Auf Anfrage von L'essentiel lehnte Guardian eine Stellungnahme ab. Das Unternehmen hat im Juni seine Entscheidung bekanntgegeben, den Floatglasofen in Düdelingen nicht zu ersetzen und stattdessen die Standorte Niederkerschen und Düdelingen zusammenzulegen. Die Gewerkschaften befürchten nun, dass auch der Ofen in Niederkerschen im nächsten Jahr nicht ersetzt wird und die Produktion in Luxemburg nach und nach aufgegeben wird.

(jg/L'essentiel)