Kleiner Kredit, große Wirkung

Die Begünstigten der Mikrokreditbank Microlux haben einen langen Atem. Jedenfalls hält sich ein Großteil der Kleinstunternehmen, die zur Gründung einen Kredit von Microlux erhielten, sehr lange. Dabei waren die Gründe sich selbständig zu machen ganz unterschiedlich: Für die meisten waren die Unabhängigkeit und eine schnelle Rückkehr auf den Arbeitsmarkt ausschlaggebend, wie aus der Studie von Microlux hervorgeht, die über die Auswirkungen ihrer Aktivitäten Aufschluss geben soll.

Von den 121 Unternehmern, die die Mikrokreditbank seit ihrer Gründung 2016 bei der Gründung oder Entwicklung ihres Projekts unterstützt hat, existieren heute noch mehr als drei Viertel (76 Prozent), stellt Microlux fest. Mehr als die Hälfte der Unternehmer war demnach arbeitslos oder bezog Sozialhilfe (Revis), als sie ihr Unternehmen gründeten. 61 Prozent der Befragten versuchten zuvor, einen Kredit von einer Bank zu erhalten, um ihr Projekt zu starten – was jedoch abgelehnt wurde. Die überwiegende Mehrheit (81 Prozent) ist jedoch noch aktiv.

Der Großteil der Begünstigten arbeitet im Handel (mehr als jeder Dritte) und im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe (fast jeder Vierte). Obwohl ihr durchschnittliches Haushaltseinkommen nur halb so hoch ist wie das durchschnittliche Einkommen in Luxemburg (etwa 3000 Euro pro Monat), geben 69 Prozent der Unternehmer an, dass sich ihre finanzielle Situation verbessert hat.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)