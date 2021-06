Der Fußball bringt die Menschen in Merl zusammen

Portugal startet in das EM-Turnier, danach der Showdown zwischen Deutschland und Frankreich und dazu noch schönstes Sommerwetter: Die Bar National in Merl zeigte am Dienstag die Spiele der Fußball-EM auf Großleinwand und wurde zum Magneten für zahlreiche Fans. 200 Personen – aufgeteilt in Zehnergruppen – verfolgten die Spiele in der Bar.

Schon das Duell zwischen Portugal und Ungarn und die drei späten Tore der Seleção elektrisierten die Fans. «Der Sieg war superwichtig. Vor allem in dieser schweren Gruppe. Aber mir geht es heute eher darum, die Atmosphäre zu genießen», sagte der 43-jährige Nuno. Enttäuscht nach dem 3:0 war der 36 Jahre Ambrus aus Ungarn: «Wir haben gut mitgehalten sind dann aber in den letzten 15 Minuten eingebrochen.»

Später saß Philippe im Frankreichtrikot neben Christoph, der im Trikot der deutschen Nationalelf gekommen war. «Das ist einfach großartig wieder miteinander Fußball schauen zu können – und dann auch noch so ein Spiel», sagten sie unisono. Das einzige Tor des Spiels, als der deutsche Verteidiger Mats den Ball unglücklich über die eigene Torlinie beförderte, bekamen die Gäste wegen eines technischen Problems aber nicht zu sehen. Dennoch will Philippe wieder in die Bar National kommen, um sich die Spiele der EM anzusehen.

(Jean-François Colin/L'essentiel)