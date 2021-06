Carole Dieschbourg geht in die Defensive

«Ich habe eine klare Trennung zwischen dem Geschäft meiner Familie und meinen ministeriellen Pflichten vorgenommen.» So verteidigte sich Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Mittwoch vor der Presse, einen Tag nach den Enthüllungen des Luxemburger Wort über das Unternehmen ihrer Familie mit Sitz in Echternach. Dieses habe das vorgeschriebene Protokoll für die Rücknahme von Verpackungen nicht durchgeführt und Valorlux nicht beauftragt. Zur Stellungnahme kam Dieschbourg aus einer Sitzung der Umweltkommission, die im Notfall einberufen wurde. Als sie «die Tatsache anprangerte, dass die Leute ihre Familie angreifen», wirkte die Abgeordnete regelrecht emotional.

Dass die Firma Moulin Dieschbourg, die Mehl und Kaffee herstellt, sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben gehalten habe, habe die Ministerin erst erfahren, als die Presse sich mit der Angelegenheit befasste. «Es wurde sofort ein Brief an das Unternehmen geschickt, um es zur Einhaltung der Vorschriften aufzufordern.» Auch erinnerte sie daran, dass die Valorlux-Akte nicht vom Ministerium bearbeitet werde, sondern von der Umweltverwaltung. Diese ist besagtem Ministerium unterstellt.

Kontakt mit Valorlux

Die Ministerin versicherte, dass Moulin Dieschbourg, als sie das Unternehmen 2013 verließ, einen Kontakt zu Valorlux hergestellt habe. Aber es sei kein Vertrag unterzeichnet worden und sie habe den Fall nicht weiterverfolgt. «Um ehrlich zu sein: Was hätte mich zu der Annahme veranlasst, dass es eine Nichteinhaltung gab, wenn es keine Spur auf der Ebene der Verwaltung gibt?», fragte Dieschbourg. Die Liste der Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, umfasst derzeit 46 Firmen. Seit 2013 wurden insgesamt etwa 100 kontaktiert.

«Die ganze Diskussion und Nervosität erklärt sich durch den Gesetzesentwurf, der auf dem Weg ist – mit neuen Regeln für die Gemeinden und Unternehmen, die mehr Arbeit mit diesen Themen haben werden», sagte Carole Dieschbourg. Sie verteidigt das Vorhaben, das die Menge an Plastik reduziere. Die Opposition sieht das offensichtlich anders. «Die Erklärungen der Ministerin waren unbefriedigend», sagte der Abgeordnete Gilles Roth (CSV). Nach seinen Informationen habe im Januar letzten Jahres ein Austausch zwischen Valorlux und der Verwaltung zu diesem Thema stattgefunden. Er erklärte, dass die vier Oppositionsparteien (CSV, ADR, Déi Lénk, Piraten) einen Brief über die Abgeordnetenkammer schicken werden, um zu versuchen, « eine Kopie dieses Schreibens zu erhalten».

(jg/L'essentiel)