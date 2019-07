Luxemburgs Bester geht an die Elite-​​Uni Oxford

Die unzähligen Stunden, die er mit dem Unterrichtsstoff verbracht hat und all das intensive Büffeln haben sich für Ben Stemper endlich ausgezahlt: Der 19-Jährige gehört zu den besten Abiturienten im Großherzogtum. Er errichte am Ende 58 von 60 möglichen Punkten. Damit war dem jungen Mann aus Senningen das Prädikat «Excellent» sicher.

«Am Tag, an dem die Ergebnisse veröffentlicht wurden, bin ich sehr früh aufgewacht. Ich konnte es nicht mehr abwarten. Dann hat sich die Bekanntgabe noch mal 45 Minuten verzögert. Ich war ganz schön nervös. Dann habe ich aber meine Note gesehen, und bin wieder ins Bett gegangen», erzählt Stemper.

Geschichte in Oxford

Der junge Mann ist seit sechs Jahren Pfadfinder und in der Gruppe «Youth for Climate» aktiv. Vor allem aber hat er ein leidenschaftliches Interesse für die Antike. Seine Schulzeit am Lyzeum Robert Schuman ist nun vorbei. Seine akademische Laufbahn führt er an einem ganz besonderen Ort fort: Er wurde an der englischen Universität von Oxford angenommen und wird dort Geschichte studieren.

«Im Prinzip gibt es dort wenige Unterrichtsstunden. Dafür muss ich aber jede Woche viele Aufsätze schreiben. Ich bin deswegen schon ein bisschen nervös, freue mich aber auch wahnsinnig»,sagt Stemper. Bevor er für drei Jahre nach England zieht, möchte er noch seine wohlverdienten Sommerurlaub genießen.

Als Sohn eines Lehrer-Ehepaares möchte Stemper in die Fußstapfen seiner Eltern treten und die Familientradition fortsetzen: «Mein Bruder wird Englischlehrer und meine Schwester Deutschlehrerin.» Der künftige Student findet es spannend, Schülern etwas Neues beizubringen, umso mehr wenn er sein Lieblingsfach – Geschichte – unterrichten darf.

(Ana Martins/L'essentiel)