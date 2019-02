Unfall auf der A3 ist geräumt

A3 tëschent Kräiz Gasperich an Opfaart Hesperange Accident mat engem Camion, Stau, 2 Spure blockéiert #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 13 février 2019

Der Unfall, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der A3 zwischen einem Lkw und zwei Autos ereignet hatte, ist laut ACL inzwischen geräumt. Der Verkehr fließt langsam wieder an. Zu dem Unfall war es an der Ausfahrt Hersperingen am Gaspericher Kreuz gekommen. Es waren gleich zwei Spuren sind blockiert, es ging nur über die Pannenspur weiter.

Laut ACL staut sich der morgendliche Berufsverkehr bereits mehrere Kilometer, vom Ende der A3 Richtung Stadt bis zurück auf die A1 in Höhe des Kirchbergs in Richtung Gaspericher Kreuz.

(L'essentiel)