Fast 7 Autos pro 10 Einwohner in Luxemburg

Im Jahr 2019 waren in Deutschland 48 Millionen Autos zugelassen, in Italien 40 Millionen und in Frankreich 32 Millionen. In Luxemburg waren zwar «nur» 426.346 Autos zugelassen, aber das Großherzogtum ist damit das Land mit den meisten Autos pro Kopf. 681 Autos pro 1000 Einwohner, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung von Eurostat zeigt. Es liegt vor Italien (663) und Zypern (645). Die europäischen Statistikexperten erkennen jedoch an, dass die Zahl beeinflusst sei durch Grenzgänger, die ein in «Luxemburg zugelassenen Firmenwagen benutzen».

Leasing erklärt zweifellos auch das Alter der Autos auf den Straßen unseres Landes: mehr als die Hälfte sind weniger als 5 Jahre und 23,7 Prozent weniger als zwei Jahre alt (nur Irland schneidet mit einer Quote von 28,8 Prozent noch besser ab). Umgekehrt sind im Großherzogtum nur 23,1 Prozent der Autos älter als 10 Jahre, verglichen mit 28 Prozent in Belgien und 34 Prozent in Frankreich und Deutschland.

Der höchste Anteil alter Fahrzeuge ist in den osteuropäischen Ländern zu finden: Fast 38 Prozent der Autos auf den Straßen Polens sind älter als 20 Jahre.

(L'essentiel)