Krankenhäuser nehmen weniger Covid-​​Patienten auf

Die Zahl der Corona-Fälle ist in der Woche vom 4. bis 10. Oktober im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent, also von 591 auf 675, gestiegen. Das geht aus dem am Mittwoch vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Wochenbericht hervor. 53,9 Prozent der Neuinfizierten waren nicht geimpft. Doch obschon die Infektionszahlen steigen, spiegelt sich dies nicht in den Hospitalisierungen wider.

Impfbus ist weiterhin im Einsatz



An diesem Samstag (16. Oktober) steht der Impfbus im Rahmen der HomeExpo von 10 bis 13 Uhr bei der LuxExpo sowie von 8.30 bis 12.30 Uhr bei Cactus in Niederkorn. Am Montag (18. Oktober) können Personen sich von 11 bis 15 Uhr im Industriegebiet Haneboesch, zwischen Differdingen und Sanem, im Bus impfen lassen. Am Mittwoch (20. Oktober) von 11 bis 15 Uhr auf der Cloche d'Or am Boulevard Kockelscheuer.

Bei den stationär aufgenommenen Patienten waren laut Wochenbericht zwei Drittel nicht geimpft. Die Lage in den Krankenhäusern habe sich jedoch leicht entspannt. 15 Personen wurden auf der Normalstation aufgenommen und die Zahl der Intensivpatienten sank auf fünf gegenüber acht in der Vorwoche. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 57 Jahre, in der Vorwoche lag der Durchschnitt bei 56 Jahren.

(jw/L'essentiel)