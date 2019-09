Pärchen in der Hauptstadt dreist ausgeraubt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Paar war mit dem Zug von Esch/Belval nach Luxemburg-Stadt unterwegs, wo es dann am hauptstädtischen Bahnhof ausstieg und sich zum Ausgang des Gebäudes begab. Dort wurde der Mann des Paares von einem Jungen aus einer Gruppe Jugendlicher, die bereits im Zug negativ aufgefallen waren, nach einer Zigarette gefragt.

Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, konnte der Mann damit nicht dienen und stieg mit seiner Partnerin in die Buslinie 9, gefolgt von der Gruppe, die in den gleichen Bus stieg. Als das Pärchen ausstieg, wurde es weiter von den Jugendlichen verfolgt und schließlich angehalten. Der Mann sollte seine Tasche leeren. Während der Mann sein Mobiltelefon und seine Kopfhörer an die Bedroher übergab, wurde ihm mit Schlägen gedroht.

Opfer mussten Geld vom Automaten abheben

In der Oberstadt angekommen, wurde das Opfer wieder angegangen und genötigt, noch Geld an einem Bankautomaten abzuheben. Das Pärchen gehorchte und übergab den Tätern eine größere Summe Geld. Anschließend flüchtete die Gruppe Richtung Boulevard Royal.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Police Grand-Ducale hat nun folgende Täterbeschreibungen zu den drei Männern herausgegeben:

1.) ein junger Mann von heller Hautfarbe, Typ Nordafrikaner, schlank, etwa 1,65 Meter groß 2.) ein junger Mann von dunkler Hautfarbe, bekleidet mit einem grauen Pullover der Marke Kenzo, trug eine orangenfarbene Sonnenbrille 3.) ein junger Mann von dunkler Hautfarbe, seine Haare sind an den Spitzen rot gefärbt und an den Seiten rasiert

Zweckdienliche Hinweise werden von der hauptstädtischen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 244-404-500 entgegengenommen.

(fj/L'essentiel)