Luxemburger Biker von Auto erfasst

In der Rue de Livange in Bettemburg hat ein Auto ein entgegenkommendes Motorrad erfasst. Der Biker stürzte daraufhin und erlitt schwerere Verletzungen am Bein.

Vor Ort wurde der Mann notärztlich behandelt und dann für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

(mb/L'essentiel)