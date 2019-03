15.000 Klimaaktivisten auf dem Knuedler

14.17 Uhr

Die Demonstration hat sich zu einem großen friedlichen Fest entwickelt. Die Teilnehmer scheinen den Knuedler nicht wirklich verlassen zu wollen – trotz der anhaltenden Regenfälle.

13.50 Uhr

13.43 Uhr

Das ist eine Hausnummer: Etwa 15.000 junge Menschen haben sich am Knuedler eingefunden. «Wir sind so stolz auf euch. Der Klimawandel bedroht uns alle, aber wir werden etwas tun», sagt ein «Youth for Climate»-sprecher am Mikrofon.

12.57 Uhr

Die Jugendlichen sind in der Innenstadt angekommen.

12.49 Uhr

Aus dem Lautsprechern, die einige Schüler mitgebracht haben dröhnen Hits wie «That's what I like» von Bruno Mars oder die Queen-Hymne «We are the Champions». Viele Passanten sind von der Demonstration beeindruckt. «Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, dass die Schüler für das Klima kämpfen. Sie haben ein Recht darauf, es geht um ihre Zukunft», sagt ein Ladenbesitzer.

12.45 Uhr

«We want change! We want change!» oder «Wir sind heiß, heißer als das Klima» sind die Sprechchöre der Jugendlichen.

12.14 Uhr

Der Marsch setzt sich auf dem Glacis in Bewegung.

12.06 Uhr

«Wir hoffen, dass wir durch diese Kundgebung in der Politik Gehör finden», sagt ein Schüler. Ein anderer erklärt: «Wir haben unsere Botschaften auf Deutsch, Englisch und Französisch auf unsere Schilder geschrieben, damit wir auf der ganzen Welt verstanden werden.»

12 Uhr

11.46 Uhr

«So viele junge Menschen habe ich hier noch nie gesehen», sagt ein 50-jähriger Bauarbeiter. Er und seine Kollegen sind überrascht von der Zahl und Begeisterung der Schüler: «Sie lehren uns eine gute Lektion.»

11.39 Uhr

«Es ist das erste Mal, dass sich so viele Schüler in Luxemburg zu einer Demo versammeln. Wir hoffen, dass alles reibungslos abläuft», erklärt ein Polizeibeamter. Bisher laufe aber alles geregelt ab.

11.32 Uhr

11.30 Uhr

Die Schüler des Lycée skandieren: «Les adultes doivent nous écouter. Le futur c’est nous et il n’y a pas de planète B!» – «Die Erwachsenen müssen auf uns hören. Für unsere Zukunft gibt es keinen Plan B.»

11.13 Uhr

«Unser Direktor hat uns nicht die Erlaubnis gegeben, hierher zu kommen. Weil uns die Sache zu wichtig war, sind wir trotzdem gekommen», sagt eine Teilnehmerin der Europäischen Schule.

11.10 Uhr

Die Schüler des Lycée d'Ermesinde sind als Erste vor Ort angekommen. Andere Klassen machen sich vom Bahnhof auf den Weg.

11.01 Uhr

Das Programm auf einen Blick:

10.38 Uhr

Trotz des Wetters werden rund 10.000 Schüler in der Hauptstadt erwartet. Bildungsminister Claude Meisch hat ihnen «grünes Licht» gegeben, von dem Unterricht fernzubleiben und am der Demo teilzunehmen.

10.35 Uhr

Die Demonstration soll gegen 12.30 Uhr vom Glacis aus beginnen. Der Platz ist deshalb für den Verkehr geschlossen. Laut RTL werden Autos die an der Stelle parken abgeschleppt.

10.30 Uhr

Die Jugendlichen des Jugendzentrums Esch sind bereits auf dem Weg zur Demo. «Wir sind früh dran, weil wir unsere Schilder noch fertig machen müssen. Mit den anderen Teilnehmern ist ein Workshop auf dem Glacis geplant», erklärt Tatiana, 19, Praktikantin im Jugendzentrum.

(L'essentiel)