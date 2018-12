Frau Holle tobt sich über Luxemburg aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Großherzogtum sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag einige Zentimeter Schnee gefallen. Da die Vorhersagen der Wetterdienste zutrafen, konnte die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées reagieren und die Hauptverkehrsadern rechtzeitig von der weißen Pracht befreien. Zu übermäßig vielen Unfällen oder chaotischen Starßenverhältnissen kam es also nicht.

Der staatliche Wetterdienst Météolux hat den gelben Alarm, der zuvor für das ganze Land ausgerufen wurde, in der Zwischenzeit aufgehoben. Dennoch sollten Autofahrer weiterhin wachsam sein, da es an vielen Stellen noch immer glatt sein kann. Da die Temperaturen zum Abend hin wieder auf den Gefrierpunkt fallen, kann es vielerorts zu Glatteis kommen.

(L'essentiel)