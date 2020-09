Radfahrer dürfen in der Hauptstadt über Gelb fahren

Große Neuerung für Radfahrer in der Hauptstadt: An sechs Ampeln müssen sie nicht mehr wegen einer gelben Fahrradampel anhalten. Ein Pfeil zeigt die Richtung an, in die sie weiterfahren dürfen. Das Pilotprojekt wurde am Dienstag gestartet. An der Avenue September X, dem Boulevard F.D. Roosevelt, der Avenue Marie-Thérèse, Rue de Bonnevoie und der Avenue Monterrey wurde das neue System installiert. Ziel ist es, den Ablauf der Ampelschaltung im täglichen Verkehr zu optimieren.

Doch an Ort und Stelle wird klar, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Bevölkerung diese neue Beschilderung verinnerlicht hat. Ungläubige Blicke, unerwartetes Bremsen und ratlose Gesichter zeigen sich rasch vor den unter den Ampeln ausgehängten Erklärungen. «Ich habe nicht verstanden, dass ich nicht anhalten musste», sagt Ethan. Er ist mit seiner Mutter unterwegs. «Dadurch muss ich weniger bremsen», fügt er hinzu.

Das ist zumindest die Idee. Doch wenn Radfahrer an diesen Ampeln nicht mehr anhalten müssen, ist für die Fußgänger Vorsicht geboten. Denn für sie bedeuten die betreffenden Stellen ein mögliches Risiko. Ein zufällig vorbeikommender Passant findet, dass die neuen Lichter in einer guten Höhe angebracht seien. Dennoch hofft er auf die Vorsicht und Rücksicht der Radfahrer, die es bereits gewohnt seien, weniger häufig anzuhalten.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)