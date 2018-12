Wenn das Weihnachts-​​Essen vom Caterer kommt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Anstatt selbst für die eigene Familie zu kochen, bevorzugen immer mehr Luxemburger Catering als Weihnachtsessen, erklärt Jean Diwo, verantwortlich für die lokalen Produkte in den Match- und Smatch-Supermarkten. «Das ist ein Trend, der seit einigen Jahren zu beobachten ist», sagt er. Die Menschen in Luxemburg treffen sich gerne über die Feiertage, wollen aber möglichst wenig Zeit in der Küche verschwenden.

Während Match und Smatch noch keine Bilanz für dieses Jahr haben, melden andere Anbieter bereits einen klaren Anstieg der Catering-Bestellungen für das kommende Weihnachtsfest gegenüber dem Vorjahr: 20 Prozent sind es bei De Schnekert Traiteur, zehn Prozent bei Delhaize.

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bieten Oberweis, De Schnekert und auch Delhaize komplette Weihnachtsmenüs an. Von der russischen Vorspeise bis zum aufwendigen Dessert, vom Aperitif bis zur Käseplatte kann alles vom Kunden nach den eigenen Wünschen zusammengestellt werden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)