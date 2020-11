Coronatests in den Schulen sind angelaufen

Heute Morgen warteten die Zwillinge Safa und Marwa, 16 Jahre alt, zusammen mit ihren Klassenkameraden auf der Krankenstation des Lënster Lycée auf einen Coronatest. Um Zeit zu sparen, fahren seit diesem Mittwoch mobile Teams direkt in die Schulen des Großherzogtums, um die Schüler zu testen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. «Das ist praktisch», sagen die Zwillinge, «weil wir dann nach der Schule nicht zum Test müssen und andere Dinge tun können».

Hinter den Kulissen ist der Aufwand groß. «Wir wurden gestern Abend gewarnt, dass heute ein mobiles Team kommen würde», sagt der stellvertretende Direktor Mike Borschette und ergänzt: «Wir mussten die Eltern von 40 Schülern und ebenso viele Lehrer benachrichtigen».

Ergebnis in 24 Stunden

Die mobilen Teams bestehen aus zwölf Paaren – eine Person ist für die Verwaltung zuständig, die andere für die Entnahme der Probe. Am Mittwoch werden sie in einem Dutzend Schulen im ganzen Land eingesetzt. Am Morgen erhält jeder ein Kit mit Schutzkleidung und Testgeräten. Carole entnimmt die Proben in Junglinster. «Wir lassen den Schülern die Wahl, ob sie durch die Nase oder den Mund getestet werden wollen. Gerade die Jüngeren sind manchmal etwas ängstlich. Wir versuchen das Prozedere etwas aufzulockern», sagt sie.

Die Proben gehen anschließend zur Analyse an das Nationale Gesundheitslabor (LNS). «Das Ziel ist es, die Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden zu erhalten», erklärt LNS-Direktor Friedrich Mühlschlegel. Wir haben unsere Arbeitszeit verlängert und arbeiten, wenn nötig, bis spät in den Abend hinein.

(Séverine Goffin/L'essentiel)