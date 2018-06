«Inflation» der Orden für Bürger wird gestoppt

Auch in diesem Jahr werden kurz vor dem der Nationalfeiertag Bürger für besondere Verdienste ausgezeichnet. Allerdings werden 2018 nicht mehr so viele Medaillen vergeben wie in den Vorjahren. «Der Großherzog und der Premierminister haben beschlossen, die Medaillen nicht mehr so inflationär zu vergeben», lächelt Jean-Claude Muller vom Nationalen Ordensdienst des Staatsministeriums. Dadurch sollen sie wieder zu außergewöhnlichen Dekorationen werden.

Die Zahl der Medaillen, die anlässlich des Nationalfeiertags hergestellt wurden, ging von rund 3000 im Jahr 2017 auf 1720 im Jahr 2018. Damit fällt auch das Budget kleiner aus, das auf 200.000 Euro gekürzt wurde. «Die Kriterien wurden überarbeitet», sagt Muller. Das Dienstalter der Beamten spielt keine Rolle mehr für die Vergabe. Viele Staatsdiener erhielten bis zum Ende ihrer Karriere sieben Orden. «Wenn sie so gewöhnlich bleiben, stehen die Leute morgens bald nicht mehr auf, um sie entgegen zu nehmen», erklärt Muller lapidar.

Die Regierung vergibt zwei Orden: die Eichenkrone in gelb oder grün sowie den Verdienstorden in dunkelrot. Jeder Orden verfügt über fünf Stufen: Ritter, Offizier, Kommandeur, Großoffizier und Großkreuz. Jedes Ministerium wählt seine glücklichen Empfänger und sendet die Vorschläge an das Staatsministerium, das diese prüft.

(Séverine Goffin/L'essentiel)