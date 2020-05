Luxemburg unterstützt Firmen bei Investitionen

Angesichts der Coronavirus-Krise will die Regierung den Unternehmen auch strukturelle Unterstützung zukommen lassen. In diesem Zusammenhang kündigte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) diesen Freitag in einer Pressekonferenz an, dass ein Gesamtbetrag von 30 Millionen Euro freigegeben wurde, um Unternehmen zu neuen Investitionen zu ermutigen. «Dieses neue Instrument hat drei Komponenten», erklärte Fayot. «Die Firmen werden bei Investitionen in ihr Unternehmen (z.B. Digitalisierung), im Umweltbereich oder bei der Anschaffung neuer Ausrüstungen unterstützt». Zwischen 20 und 30 Prozent der Investitionen können dabei vom Staat finanziert werden.

Diese Hilfe müsse von den Unternehmen nicht zurückgezahlt werden, betonte er. Gleichzeitig müssen sie eine Mindestinvestitionsschwelle einhalten, um in den Genuss der Beihilfe zu kommen: 20.000 Euro für kleine Unternehmen, 50.000 Euro für mittlere Unternehmen und 250.000 Euro für große Unternehmen.

«Das Ziel der Hilfe ist es, Unternehmen zu ermutigen, nicht auf ihrem Geld zu sitzen», erklärt Fayot. « Einige Unternehmen, mit denen ich in letzter Zeit in Kontakt war, haben mir mitgeteilt, dass Investitionen geplant sind. Ich denke, diese Maßnahme wird ein Erfolg werden.»

(L'essentiel)