«Für mich war es in diesem Jahr schwieriger zu realisieren, dass die Prüfungszeit fast schon da ist. Zu Hause verliert man das Zeitgefühl», sagte Sami, Masterstudent der Germanistik. Die Studierenden der Universität stecken zurzeit mitten in den Vorbereitungen. Weil die Uni zu Beginn der Pandemie stark auf Fernlehre gesetzt hat, finden auch die Prüfungen aus der Ferne statt.

Nur in seltenen Fällen, in denen es nicht anders möglich ist, wird vor Ort geprüft. «Wir haben über den ganzen Monat nicht mehr als ein Dutzend herkömmliche Prüfungen geplant», heißt es seitens der Uni. Um den Abschlussprüfungen ein wenig an Gewicht zu nehmen, «haben die Dozenten kontinuierliche Tests oder Präsentationen während des gesamten Semesters verlangt, die in die Wertung einfließen», sagt Nicola, der Weltraum-, Kommunikations- und Medienrecht studiert.

« Es bleibt mehr Zeit zum Lernen »

Wie schon bei früheren Fernprüfungen verzichtet die Uni aus Datenschutzgründen auch jetzt auf den Einsatz von Überwachungssoftware. «Wir haben andere Möglichkeiten, um die Gültigkeit der Prüfungen zu gewährleisten, wie zum Beispiel das Schreiben innerhalb einer bestimmten Zeit oder die Aufzeichnung. In jedem Fall ist der betroffene Student darüber informiert und es wird nicht ohne seine Zustimmung gehandelt», so die Uni. «Bei den Klausuren im letzten Semester war die Uni in diesem Punkt sehr transparent», sagt Estelle, eine Jurastudentin.

«Wir haben uns an die Fernprüfungen gewöhnt. Wenn man nicht zur Uni fahren muss, bleibt auch mehr zeit zum Lernen», erklärt ihre Kommilitonin Clémence. Patrick, der seinen Bachelor im Ingenieurwesen machen will, sagt: «Ich finde es immer noch schwierig, mich stundenlang vor dem Bildschirm konzentrieren zu müssen.»

Die Pandemie hat sich auch unweigerlich auf die Beziehung zwischen den Studenten ausgewirkt. «Da wir uns im echten Leben nicht sehen können, sind wir auf Facebook sehr aktiv. Es führt dazu, dass wir Verbindungen zu Kommilitonen aufbauen, mit denen wir noch nie gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass sich die Studenten online gegenseitig auch viel mehr helfen», sagt Clémence.

