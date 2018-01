8000 Besucher auf der Suche nach kreativen Ideen

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Ich bin schon zum zweiten Mal hier. Ich arbeite in einem Kindergarten und möchte ein paar gute Ideen sammeln», sagt die 26-jährige Jenna. Davon hatte die Ausstellung «Creativ Luxembourg», die am vergangenen Wochenende in den Luxemburger Messehallen stattfand, reichlich zu bieten. Insgesamt 120 Aussteller brachten den Besuchern ihre kreativen Arbeiten näher.

Besonders beliebt in diesem Jahr waren Schmuck, selbstgestrickte Kleidung, Tischdekorationen oder Objekte aus Knetmasse für die Kinder. Insgesamt kamen 8000 Besucher zu der Messe. Laut Veranstalter Marvin Okken erfreut sich die «Creativ Luxembourg» einem größer werdenden Publikum. «Die Ausstellung wächst von Jahr zu Jahr. Für 2019 haben wir noch keinen genauen Termin, aber es wird eine Neuauflage geben.»



(Pierre François/L'essentiel)