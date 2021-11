Frankreich erschwert Einreise aus Luxemburg

Frankreich verschärft die Bedingungen für die Einreise aus Luxemburg. Demnach müssen ungeimpfte Personen, die aus dem Großherzogtum nach Frankreich einreisen wollen, ab Montag einen negativen PCR-Test vorlegen, der «nicht älter als 24 Stunden» ist, heißt es in einem Dekret, das am Freitag im Journal Officiel veröffentlicht wurde. Die Maßnahme tritt ab Montag, den 22. November in Kraft.

Grund hierfür ist, dass das Großherzogtum auf die Liste der Länder gesetzt wurde, die «unter Beobachtung» stehen. Hier reiht sich Luxemburg in eine lange Liste von Ländern ein, wie Polen, Schweiz, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Österreich, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn.

Von der Regel ausgenommen sind Grenzgänger sowie Personen unter zwölf Jahren von dieser Maßnahme betroffen sind. Außerdem gelten die verschärften Regeln nicht für Reisen mit einer Dauer von weniger als 24 Stunden, die weniger als 30 Kilometer vom Wohnort entfernt sind.

(mc/L'essentiel)