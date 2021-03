Xavier Bettel verdient mehr als Emmanuel Macron

Der luxemburgische Premier Xavier Bettel soll monatlich 19.460 Euro verdienen, beziehungsweise satte 233.525 Euro im Jahr. Das soll zumindest die Studie von Sumi Finans, einem norwegisches Kreditinstitut, über die bestbezahlten Regierungschefs ergeben haben, wie belgische Medien am Freitag berichten.

Mit diesem Jahresgehalt verdient Bettel der Studie nach etwa 53.525 Euro mehr als der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Letzterer verdiene angeblich 180.000 Euro pro Jahr. Damit wäre sein Gehalt etwas geringer als das des französischen Premierministers, Jean Castex, der 185.255 Euro im Jahr kassieren soll.

Wie sieht es bei dem Adel aus?

Unter Luxemburgs Nachbarn verdient Bundeskanzlerin Angela Merkel am meisten: 25.885 Euro pro Monat also 310.629 Euro pro Jahr sollen es bei der deutschen Staatschefin sein und damit jährlich gesehen 77.104 Euro mehr als auf Bettels Konto. Der belgische Premierminister Alexander De Croo begnügt sich der Studie nach mit 220.913 Euro pro Jahr. Er bekommt mit 18.409 Euro monatlich also etwa 1000 Euro weniger als der Luxemburger Premier.

Die Studie von Sumon Finans beäugelt aber auch die gekrönten Häupter. Im Laufe eines Jahres sollen Philipp, König der Belgier, 12,143 Millionen Euro und Großherzog Henri 10,361 Millionen Euro verdienen. Das klingt viel, ist aber weit entfernt von den 102 Millionen Euro, die Königin Elisabeth II. von England scheffelt. Die vollständige Studie finden Sie hier.

(fl/L'essentiel)