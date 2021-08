Paulette Lenert beruhigt in Sachen Schwermetall

Eine jüngst in Frankreich veröffentlichte Studie hat besorgniserregende Ergebnisse geliefert: «Häufiger Verzehr von biologisch angebautem Gemüse ist mit erhöhten Kupferkonzentrationen im Urin von Kindern verbunden». Doch wie sieht es in Luxemburg aus? Ist die Bevölkerung hierzulande auch zu stark mit Schwermetallen belastet? Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat dazu in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Guy Arendt (DP) Stellung bezogen.

Eine Studie wie in Frankreich gebe es in Luxemburg nicht, so die Ministerin. Durch «gezielte Messungen» habe der Staat entsprechende Werte allerdings im Blick. «Die Schwermetallbelastung der Bevölkerung wird indirekt durch nationale Überwachungsprogramme überwacht. Die entnommenen Proben werden auf gesundheitlich unerwünschte Stoffe untersucht, um die Belastung der Verbraucher zu bewerten. Auf diese Weise lassen sich Trends und mögliche Gesundheitsrisiken schnell erkennen», schreibt Paulette Lenert.

Blei, Quecksilber, Arsen...

Zu den Schwermetallen, die allgemein am häufigsten mit der Vergiftung von Menschen in Verbindung gebracht werden, gehörten Blei, Quecksilber, Arsen, Cadmium und Zinn. Seit 2009 seien in Luxemburg 4827 Analysen von Getränken und Lebensmitteln durchgeführt worden.

Mögliche Verursacher sind nach der Erklärung der Ministerin natürliche Emissionen (Vulkanausbruch, Gesteinserosion) und menschliche Aktivitäten (Verhüttung, Bergbau, Produktion fossiler Brennstoffe, Landwirtschaft). Die Stoffe seien in der Luft, im Wasser und im Boden vorhanden. «Sie können sich in Pflanzen anreichern und von Tieren aufgenommen werden. Metalle sind auch in Ökosystemen zu finden, unter anderem in Klärschlamm, Landwirtschaftschemikalien und Verkehrsemissionen.»

