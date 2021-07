«Vakanz Doheem» ist auch in diesem Sommer gefragt

Urlaub in Luxemburg ist bei Luxemburgern weiterhin eine gefragte Alternative zur Fernreise. «Wir haben jetzt noch mehr Luxemburger, im Großherzogtum lebende Ausländer und Grenzgänger als vor Corona. Fast 20 Prozent mehr als im Jahr 2019», erzählt Lucien Houdremont, Inhaber eines Wellness-Hotels in Remich. Für ihn ist der Trend zur «Vakanz Doheem», der im Coronajahr anfing noch lange nicht zum Stillstand gekommen. Gerade vor dem Hintergrund anhaltender Reisebeschränkungen innerhalb Europas und in Übersee. «Die Hotelgutscheine haben geholfen. Seit Beginn der Aktion habe ich bestimmt 1500 davon erhalten. Aber jetzt haben die meisten Menschen sie nicht mehr.»

Anfang Juli berichtete Statec, dass 19 Prozent der befragten Einwohner planen würden, «in den kommenden Jahren mehr Urlaub in Luxemburg zu machen». «Dies ist eine hohe Zahl für ein Land dieser Größe», sagte Alain Krier, Forschungsleiter bei Luxembourg for Tourism, am Donnerstag. Und die ersten Daten zu den Sommerbuchungen würden zeigen, dass einige ihr Wort gehalten hätten. «Der Anteil der Einwohner ist höher als üblich. In einer Stichprobe von etwa fünfzig Hotels und fünfzehn Campingplätzen machten sie fast ein Drittel der Reservierungen für Juli und August aus. In einem normalen Jahr sind es zehn bis zwölf Prozent», so Krier weiter. Natürlich sei die Belegungsrate nach wie vor niedriger als vor der Pandemie.

Land-Tourismus leidet weniger

Für Alain Krier spielen Hotelgutscheine immer noch eine Rolle. Seit Juli letzten Jahres wurden 122.000 eingesetzt, davon 23.000 von Januar bis Juni. Dass private Feiern und Hochzeiten wieder erlaubt sind, wirke sich auch auf die inländischen Kunden aus. Branchenexperten gehen davon aus, dass diese neuen Gewohnheiten im Laufe der Jahre abnehmen werden.

Luxemburg for Tourism berichtet, dass viele der Buchungen für diesen Sommer vor allem aus den Nachbarländern kämen, also Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweiz. Gleichzeitig seien die Buchungen für entferntere Ziele wie Italien auf dem Vormarsch. Die Betriebe in den traditionellen Tourismusregionen (Norden und Osten) würden weniger als der Städtetourismus in der Hauptstadt leiden, stellt Tourismuskenner Krier fest. «Wir sehen eine Zunahme der Aufenthalte von vier, fünf oder sechs Tagen. Vor allem Belgier, die nicht weit reisen wollen», fügt Hotelbesitzer Houdremont an.

(Nicolas Martin/L'essentiel)