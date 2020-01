Großherzog Henri und Premierminister Xavier Bettel haben am Montag in Polen an den Gedenkfeierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz teilgenommen. Die Überreste der Anlage wurden in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen, um an die «unmenschlichen, grausamen und methodischen» Taten erinnern, die in der «systematischen Hinrichtung» von 1,1 bis 1,5 Millionen gipfelten, so die Regierung am Dienstagmorgen.

«So ist Auschwitz zu einem der schrecklichsten Symbole des Völkermords in der Welt geworden», so die Erklärung weiter. Das Lager, das jetzt in Polen liegt, wurde dort von den Nazis eingerichtet, die das Land im Zweiten Weltkrieg besetzt hatten. «Wir müssen uns an den Holocaust erinnern, damit niemand jemals vergisst, was passiert, wenn wir zulassen, dass sich Hass ausbreitet», sagte Bettel. Die Gedenkfeiern müssen «die Menschen daran erinnern, sich inbrünstig gegen jede Form von Intoleranz, Ausgrenzung und Diskriminierung anderer Menschen zu wehren», sagte er.

