«Programmieren ist eine Basiskompetenz»

L'essentiel: Herr Meisch, im neuen Schuljahr steht eine große Veränderung an. In der Berufsausbildung wird jetzt mit Noten bewertet. Warum?

Claude Meisch: Die Noten sorgen vor allem für mehr Transparenz über die Leistung von Schülern, aber sie erlauben auch eine Vergleichbarkeit bei den Schulen.

Seit 2016 liegt die Entscheidung, ob ein Schüler nach der Primarstufe ins klassische beziehungsweise technische Lyzeum oder ins Modulaire wechselt, bei Klassenlehrern und Eltern. Wie ist Ihre Bilanz?

Wir suchen, einen Konsens zwischen Eltern und Lehrern zu erreichen. In den meisten Fällen gelingt das auch. In diesem Jahr orientierten sich mehr Schüler an der klassischen Ausbildung. Das neue System orientiert sich mehr an den Bedürfnissen der Kinder. Es gibt eine Diversifizierung des Schulangebots, die es den Schülern erlaubt, weiterzukommen, auch wenn sie in dem einen oder anderen Fach weniger gut sind.

Wie steht es mit dem Einzug der luxemburgischen Sprache ins Schulsystem?

Die luxemburgische Sprache ist wichtig. Aber die Schüler dürfen nicht überfordert werden, zumal sie bereits drei Sprachen beherrschen müssen. Wir fragen uns, welche Bedeutung und welchen Platz die luxemburgische Sprache da hat. Wir haben bereits Optionen eingeführt, die Interessierten die Möglichkeit geben, die Grammatik zu lernen. Wir wollen, dass die Schulen dieses Projekt fortsetzen, ohne neuen Druck auf die Schüler auszuüben.

Was sind die ersten Rückmeldungen zu iPad-Klassen?

Sie werden stark nachgefragt. Die Schüler müssen ja auch lernen, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten, denn das ist die Zukunft. Digitalisierung ist überhaupt das Stichwort dieser Legislaturperiode. Programmieren ist im 21. Jahrhundert eine Basiskompetenz wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

(Ana Martins/L'essentiel)