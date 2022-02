Rund 20 Luxemburger sind noch in der Ukraine

Nach dem russischen Angriff am Donnerstagmorgen in der Ukraine versuchen sich die Menschen vor Ort zu organisieren. Unter ihnen auch einige Luxemburger. Nach den verfügbaren Quellen des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten halten sich schätzungsweise etwa 20 luxemburgische Bürger und Einwohner in der Ukraine auf oder haben sich dort aufgehalten», erklärt das Ministerium auf L'essentiel-Anfrage.

Einen genauen Überblick gibt es derzeit nicht. «Es ist schwierig zu wissen, wie viele die Ukraine bereits verlassen haben, wenn die Personen nicht das Ministerium oder unsere Botschaft in Prag, die in der Ukraine mitakkreditiert ist, informieren», so der Sprecher des Ministeriums. Man stehe aber mit mehreren luxemburgischen Staatsangehörigen oder Einwohnern, die das Land verlassen wollen, regelmäßig in Kontakt. Betroffene sollten sich online unter «Lëtzebuerger am Ausland» auf der Website von MyGuichet registrieren.

Bereits seit einigen Tagen fordert Luxemburg seine Staatsangehörigen und Einwohner auf, die Ukraine zu verlassen. Da der Luftraum inzwischen geschlossen ist, gestaltet sich dies nun komplizierter. «Aber es ist immer noch möglich, auf dem Landweg auszureisen», versichert der Ministeriumssprecher.

(jg/L'essentiel)