Fast jeder zweite Jugendliche ist Ausländer

Laut einer Volkszählung des nationalen Statistikamts Statec besaßen im Jahr 2018 nur 55,8 Prozent der Einwohner Luxemburgs unter 25 Jahren auch die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Fast die Hälfte der jungen Menschen des Großherzogtums sind Ausländer (44,2 Prozent).

Von den 24.644 Menschen, die im vergangenen Jahr nach Luxemburg gezogen sind, sind 32,9 Prozent unter 25 Jahre alt. Allerdings nimmt der Anteil nicht-luxemburgischer Jugendliche im Großherzogtum weiter ab. Ihr Anteil ist in acht Jahren um vier Prozent zurückgegangen.

Wie fast überall in Europa altert auch in Luxemburg die Bevölkerung. Der Anteil der unter 25-Jährigen an der Gesamtbevölkerung nimmt stetig ab, von 29,4 auf 27,7 Prozent innerhalb von acht Jahren. Aber es sind die Jungen, die am glücklichsten sind im Land, denn neun von zehn unter 25-Jährige geben an, mit ihrem Leben rund um Familie und Freunde zufrieden zu sein. Da viele noch nicht voll arbeiten, bleibt mehr Zeit für Freizeit, was für das Glück mitveranwortlich sein könnte. Dennoch sind die unter 25-Jährigen alles andere als untätig.

Nur wenige junge Menschen sind arbeitslos

Laut Statec haben in Luxemburg in den vergangenen vier Wochen lediglich 5,3 Prozent der jungen Menschen nicht gearbeitet oder standen ohne Ausbildungsplatz da. Eine gute Quote, wenn man bedenkt, dass der Anteil nichtaktiver unter-25-Jähriger im gesamten Euroraum 10,6 Prozent beträgt. Ein Viertel dieser Personengruppe in Luxemburg arbeitet, zwei Drittel geht einer Ausbildung nach.

Jung – und besonders unfallgefährdet

87 Prozent der jungen Befragten gaben zudem an, sich in einer gesundheitlich guten oder sehr guten Verfassung zu befinden. Dies ist weitaus mehr als der Rest der Bevölkerung, denn hier lag der Anteil bei nur 66 Prozent. Nur etwa ein Viertel von ihnen ist übergewichtig oder sogar fettleibig. Allerdings raucht fast ein Viertel der Befragten täglich oder trinkt ein- bis zweimal pro Woche Alkohol.

Einen Negativrekord stellten die unter 25-Jährigen bei Verkehrsunfällen auf: 31 Prozent von ihnen starben im Jahr 2018 infolge von Unfällen auf der Straße. 67 Prozent der Fahrer, die die Unfälle verursachten, waren zwischen 16 und 24 Jahre alt.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)