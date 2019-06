Diese Bienen liefern Honig aus der Großstadt

Hugo Zeler, ein 36-jähriger Imker, produziert mit 80 Bienenstöcken, in denen fast vier Millionen Bienen leben, in verschiedenen Teilen der Hauptstadt lokalen Honig. Jedes Jahr gelingt es ihm, etwa 20 Kilogramm Honig pro Bienenstock zu ernten. «Ich wollte, dass die Menschen, die in diesen Vierteln leben, den Honig aus den Blumen ihrer Umgebung probieren können. Die Bienen suchen sich ihren Blütennektar in einem Radius von 500 Metern um den Bienenstock», erklärt er.

Aber Zeler hat auch selbst Vorteile durch den ungewöhnlichen Standort. Indem er seine Bienenstöcke in der Stadt ansiedelt, kann er eine größere Menge Honig produzieren. «Es gibt weniger Pestizide als auf dem Land und Kohlendioxid scheint die Bienen nicht so stark zu belasten», sagt er.

Blumen und Bäume pflanzen

Die Hälfte der Bienenstöcke ist auf dem Boden und die andere Hälfte auf den Dächern von Firmengebäuden, Schulen und Kindergärten aufgebaut. «Sie produzieren mehr Honig, wenn sie auf dem Boden stehen. Auf den Dächern ist es möglicherweise zu windig», erklärt er.

Zeler hofft, mit seinen Bienenstöcken auch etwas zur Umwelt in der Stadt beizutragen. «Damit wir alle etwas davon haben, muss man Blumen und Bäume pflanzen. Danach frage ich, wenn eine Firma mich bittet, einen Bienenstock auf ihrem Gelände zu errichten», fügt der Imker hinzu. «Dadurch können sich die Bienen ernähren und wiederum Pflanzen bestäuben. Aber auch andere Insekten profitieren davon.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)