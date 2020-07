Der Hochsommer zeigt sich kurz in Luxemburg

Am heutigen Donnerstag sollte das Quecksilber bei perfektem Sonnenschein und einer leichten Brise die 30-Grad-Marke zumindest anreißen, so die Wetterexperten von MeteoLux. Am Freitag klettern die Temperaturen dann bei wolkenlosem Himmel auf bis zu 35 Grad.

Wie es aktuell aussieht folgt am Samstag aber bereits die Trendwende. Trotz anhaltend hoher Temperaturen um die 30 Grad muss ab dem Nachmittag mit Gewittern gerechnet werden. Ab Sonntag scheint zwar wieder vereinzelt die Sonne, das Thermometer zeigt jedoch nur noch Höchstwerte von 23 bis 25 Grad.

Die kommende Woche startet dann auch mit einem Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Schauern und Temperaturen von knapp über 20 Grad.

