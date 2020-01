Weiterhin viel Betrieb an Luxemburger Tankstellen

Eine solch gewaltige Erhöhung der Spritpreise wie in den vergangenen Tagen hat Luxemburg seit Jahren nicht erlebt. Als Ursache gelten verschiedene Faktoren, wie L'essentiel am Montag berichtete. So wirken sich die internationale politische Lage und besonders die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten negativ auf die Preise aus. «Es handelt sich wirklich um eine erhebliche Erhöhung», sagt der Angestellte einer Tanksstelle in Rodingen.

Die Kunden an der Kasse resignieren. «Plötzlich sind die Preise viel höher. Eine Wahl haben wir aber nicht», sagt beispielsweise der Franzose Dominique, der für 67 Euro 95er-Sprit getankt hat. Wenige Meter entfernt befüllt ein Fahrlehrer aus Longwy sein Auto. «Wir fahren täglich zur Tanksstelle. Das kostet unsere Firma insgesamt 3500 Euro pro Monat. Trotz des Preisanstiegs lohnt es sich aber weiterhin in Luxemburg zu tanken», sagt er.

«Dann ist mit dem Tanktourismus Schluss»

«Bisher beschweren sich die Kunden nicht darüber», stellt ein weiterer Mitarbeiter fest. Am späten Mittwochmorgen herrschte jedenfalls noch hoher Betrieb an den Tankstellen in Rodingen. Trotzdem sind einige Autofahrer über die potentiellen Auswirkungen auf die luxemburgische Wirtschaft besorgt. So auch Patrick, der jede Woche zum Tanken aus dem Département Meuse nach Luxemburg fährt. Er bedauert die mangelnde Reaktion der Luxemburger Regierung. «Wird der Preisunterschied mit Frankreich geringer, ist mit dem Tanktourismus Schluss. Was wird dann aus den vielen Tankstellen und ihren Mitarbeitern» fragt er sich. Seiner Meinung nach müsste Luxemburg über genügend Vorräte verfügen, die es ermöglichen sollten, eine solche Krise ohne Preiserhöhungen zu überstehen.

Maria tankt Diesel, der pro Liter am Dienstag um satte 6,8 Cent teurer wurde. «Die Dinge des täglichen Bedarfs werden immer kostspieliger. Das sieht man schon auf dem Konto», sagt die Luxemburgerin. Die Tankstelle muss aber auch sie weiterhin regelmäßig ansteuern.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)