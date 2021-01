Meteolux warnt vor noch mehr Schnee am Vormittag

Schon seit Sonntagabend schneit es im Großherzogtum. Stellenweise haben sich sogar mehrere Zentimeter angesammelt. MeteoLux hat deshalb die gelbe Warnstufe ausgerufen «bis 12 Uhr» für «leichten bis mäßigen» Schneefall im Laufe des Vormittags.

Demnach könnten im Laufe des Vormittags noch ein bis zwei Zentimeter Neuschnee fallen, sagten die Meteorologen in ihrer Vorhersage am Montagmorgen. Die aktuelle Warnung richtet sich hauptsächlich an Verkehrsteilnehmer. Auch die Polizei hat im Laufe der Woche Kontrollen zur Wintertauglichkeit der Fahrzeuge angekündigt.

«Massen von polarer Meeresluft werden in Richtung Luxemburg geleitet», schreibt MeteoLux und prognostiziert bereits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für noch mehr Schnee im Großherzogtum in dieser Woche: sowohl am Dienstag «am späten Abend» sowie «leichte Schneefälle» am Mittwoch.