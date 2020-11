Luxemburger sprechen ein sehr gutes Englisch

Platz elf im internationalen Vergleich: Die Luxemburger gehören zu den besten Englisch-Sprechern auf dem Planeten. Zu diesem Schluss kommt der Education First English Proficiency Index in seiner neuesten Umfrage. Auch wenn Luxemburg seit der vergangenen Erhebung im Jahr 2019 zwei Plätze eingebüßt hat, bleiben seine Bürger weiterhin in der Kategorie «sehr gut».

Auf Platz eins schafften es in diesem Jahr die Niederländer – gefolgt von Dänemark und Schweden auf dem geteilten zweiten Platz. Dahinter landen Deutschland auf Platz acht und Belgien auf Platz neun.

Franzosen schmieren ab

Deutlich schlechter schneiden die Franzosen ab. Die Grande Nation erreicht in Sachen Englischkenntnisse gerade einmal Platz 28. Damit machte Frankreich gegenüber der 2019er-Umfrage allerdings drei Plätze gut und wird fortan in der Kategorie «gute Kenntnisse» geführt. Zuvor hatten die Franzosen lediglich «geringe Kenntnisse».

«Obwohl 2020 ein schwieriges Jahr war, haben die Umstände auch die Bedeutung einer klaren grenzübergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit unterstrichen. Englisch als Weltsprache bringt die Menschen weiterhin zusammen», sagte Dr. Christopher McCormick von der Gesellschaft Education First.

Sie wollen wissen, wie gut Ihr Englisch ist? Dann probieren Sie den EPI-Test doch einfach aus.

(mc/L'essentiel)