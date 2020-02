«Design for Change» macht Kinder zu Machern

Kinder sind die Zukunft, heißt es. Die Organisatoren von Design for Change wollen, dass Kinder bereits die Gegenwart verändern lernen. Darum statten sie Kinder und Jugendliche mit den Fähigkeiten aus, die sie dafür brauchen.

In fast 300.000 Schulen in 72 Ländern und Regionen der Welt ist die Bewegung aus Indien bereits aktiv. Am Mittwoch hat sie ihre Niederlassung in Luxemburg eröffnet.

Was stört euch?

«Wir beginnen mit einem Thema, das den Kindern nicht passt und lassen sie hinterfragen, was sie mit ihren ganz eigenen Mitteln tun können, um das Problem zu lösen«, erklärt Katarina Kordulakova von Design for Change Frankreich.

Mit Unterstützung des BDL und der UP_Fondation führt die Organisation derzeit Projekte am Lycée Bel-Val und an der Internationalen Schule Mondorf durch, wo Lehrer für die Betreuung der Projekte ihrer Schüler ausgebildet werden.

Rayan, acht Jahre alt, sammelt zum Beispiel mit seinen Klassenkameraden aus der Grundschule Plastikmüll in einem Park in Mondorf ein. «Wir machen das, um die Tiere zu schützen und zu verhindern, dass sie Plastik fressen», erklärt er. Wer in Mondorf wohnt, könnte daher bald eine Einladung zum Müll sammeln der Kinder in seinem Briefkasten finden.

