Minus 10 Grad! Kältewelle rollt auf Luxemburg zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die neue Woche startet mit viel Sonne und strahlend blauem Himmel. Die Temperaturen rutschen dabei immer weiter ab. So werden im Norden am Montag Temperaturen von bis zu -10 Grad Celsius gemessen. Und auch die nächsten Tage soll es frostig bleiben.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Wie der staatliche Wetterdienst MeteoLux am Montag meldet, bewegen sich die Tiefstwerte am Dienstag und Mittwoch zwischen -5 und -7 Grad. Nur an einigen Stellen erreicht das Thermometer einen Wert über 0 Grad. Auch mit leichtem Schneefall und Glätte ist hier zu rechnen. Dabei bleibt es überwiegend bedeckt.

Die Sonne lässt sich erst zum Wochenende wieder blicken. Frostig bleibt es trotzdem. Am Freitag herrschen Höchstwerte von 1 Grad Celsius sowie Tiefstwerte von bis zu -7 Grad.

(L'essentiel)