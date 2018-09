Ausbau-​​Offensive für Pendler an der Mosel

Eigentlich stehen die Projekte alle unter einem gemeinsamen Fixstern – zumindest fast: Es geht im Großen und Ganzen um Nachhaltigkeit. Zum einen möchte Grevenmacher mit einem neuen P+R-Parkplatz in Zukunft die Parksituation in der Innenstadt entspannen: rund 1500 Pendler würden über Tag das Zentrum verstopfen, so Bürgermeister Léon Gloden (CSV): «Sie kommen früh morgens und fahren wieder, wenn die Geschäfte geschlossen sind», sagt er, «sie bringen der Stadt nichts.»

85 Park &Ride-Stellplätze gegenüber der Feuerwehrzentrale stehen bereits zur Verfügung. Circa 65 sollen bis Frühjahr 2019 noch gegenüber der Polizei gebaut werden. In einem Atemzug kann auch der neue Hubschrauberlandeplatz genannt werden, der neben dem P+R eingerichtet wird und künftig der Air Rescue zur Verfügung stehen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 431.000 Euro, die Gemeinde Grevenmacher trägt rund 85.000 Euro davon selbst.

Neue Züge zwischen Trier und Luxemburg

Großes Potenzial sieht Minister François Bausch (Déi Gréng) zudem im Wiederbeleben der Weststrecke, die heute noch für den Güterverkehr der Bahn genutzt wird. «Die Bahnhöfe der Strecke liegen für Pendler aus Deutschland wesentlich günstiger», sagt er. So hoffe man, mehr Benutzer für die öffentlichen Verkehrsmittel gewinnen zu können.

Zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz und der Deutschen Bahn sollen nun die alten stillgelegten, aber nicht abgebauten Bahnhöfe der Strecke Wittlich-Luxemburg via Trier-West wieder hergerichtet und die Strecke aufbereitet werden. Bis zum Frühjahr sollen die nötigen Ausbauarbeiten auf Luxemburger Seite abgeschlossen sein, sodass ab Dezember 2019 die neuen Züge der Weststrecke in den Fahrplan mit aufgenommen werden können. Der Ausbau der Bahnhöfe auf deutscher Seite werde noch etwas länger dauern. Bis Dezember 2021 fahren die neuen Züge, dann noch über die alte Strecke, bis sie auf die Weststrecke geleitet werden können.

Neue Expresslinie auf den Kirchberg

In dieser Übergangszeit, in der gerade zu Pendlerzeiten wegen der Arbeiten Verbindungen ausgedünnt werden mussten, fährt seit Montag, 17. September, nun die zusätzliche Bus-Expresslinie 465 mit insgesamt vier Halten zwischen Wecker-Gare und Luxemburg-Kirchberg (Wecker-Betzdorf-Roodt-Kirchberg. morgens, von 6 Uhr bis 8 Uhr, und abends, von 16.42 bis 19.42 Uhr, fährt im 30-Minutentakt ein Bus. Die Linie verkehrt von Montag bis Samstag.)

Nachhaltig wirkt auch der Bau der Photovoltaikanlage in unmittelbarer Nähe der Grevenmacher Schleuse. Bis 2035 soll die Anlage am Ortseingang stehen und mittels Schleusen eigener Transformatoren Energie ins Netz einspeisen. Mit dem Ausbau der Schleuse 2035 soll die Anlage auf dem öffentlichen Platz wieder abgebaut werden. Man wolle «überall dort, wo es möglich ist, erneuerbare Energiepotenziale nutzen», so Bausch. Mittels Analysen suchte man nach öffentlichen Plätzen, an denen sich Solarzellen lohnen würden. Ähnliche Analysen liefen auch gerade zu Panelen entlang der Autobahn, die irgendwann einmal die Energieversorgung der Autobahn selbst regeln sollen. So die Idee.

