Würfelspiel soll Kneipen neues Leben einhauchen

«Gesellschaftsspiele liegen wieder voll im Trend, vor allem bei jungen Menschen. Diese Beobachtung haben wir nicht nur in Luxemburg, sondern auch im Ausland gemacht», sagt Claude Ries vom Luxemburger Hotel- und Gaststättenverband Horesca. Im Rahmen des Projekts «Flott Spillowenter an de Wellkomm Cafeen» will der Verband die Café- und Kneipengäste dazu ermutigen, das Handy abzustellen und mehr miteinander zu sprechen.

Dabei helfen soll das «Bistrospill» des Jahres, das 2019 zum zweiten Mal gekürt wurde. In diesem Jahr hat Calavera das Rennen gemacht. Entwickelt wurde es von Klaus-Jürgen Wrede, der durch das Brettspiel Carcassonne bekannt wurde. «Wir haben Calavera ausgewählt, weil man es immer wieder spielen möchte. 2018 hatten wir ein Kartenspiel, deshalb sollte es nun ein Würfelspiel sein», sagt Ries.

(Séverine Goffin/L'essentiel)