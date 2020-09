Kox will keine Spekulationen beim Wohnungsbau

Henri Kox, Minister für Wohnungsbau, will den Bau von Wohnungen fördern und dabei «Spekulationen» einen Riegel vorschieben. Wie er im Interview mit L'essentiel angedeutet hat, ist er der Meinung, «dass ein Teil der Neubauten an die Gemeinden oder den Staat gehen muss» und nicht an den privaten Sektor. Demnach habe etwa der Wohnungsbaufonds in der Vergangenheit viel gebaut, «aber die Wohnungen waren in Privatbesitz und ihre Preise waren marktkonform», sagte er.

Klar ist aber auch: Das Großherzogtum braucht neuen Wohnraum, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Doch anstatt neue Baugebiete zu entwickeln, zieht Henri Kox es vor, «auf das zu setzen, was es gibt, nämlich 2900 Hektar Bauland». Bei einem Durchschnitt von 35 Wohnungen pro Hektar und 2,3 Personen pro Wohnung sei es demnach zumindest theoretisch möglich, 233.000 Personen unterzubringen. Es gibt also Potenzial.

Um neue Bauprojekte nicht zu blockieren, verweist der ehemalige Vorsitzende des Wohnungsausschusses der Abgeordnetenkammer auf ein Gesetz über die Neueinteilung von Grundstücken. «Damit kann verhindert werden, dass ein einzelner Eigentümer ein ganzes Projekt blockiert.»

Zu langwierig seien die Bauverfahren aber nicht, meint der Minister: «Wenn sich Projekte verzögern, liegt das oft auch daran, dass die beteiligten Akteure auf Preiserhöhungen warten. Ich würde es vorziehen, wenn mit einem Bau begonnen werden müsste, sobald ein Projekt unterzeichnet ist.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)