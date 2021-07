Brüssel segnet Luxemburgs Aufbauplan ab

Die EU-Finanzminister haben die ersten zwölf EU-Aufbaupläne zur Bewältigung der Corona-Pandemie angenommen - darunter den von Luxemburg. Die Staaten können die Mittel aus der sogenannten EU-Aufbau- und Resilienzfazilität (RFF) nun einsetzen, teilten die EU-Länder am Dienstag mit. «Die heutigen Ratsbeschlüsse sind der letzte Schritt, bevor die Mitgliedstaaten Zuschuss- und Darlehensvereinbarungen mit der Kommission schließen und die ersten Mittel zur Umsetzung ihrer nationalen Pläne erhalten können», hieß es.

Die Staats- und Regierungschefs hatten sich vor einem Jahr auf ein 750 Milliarden Euro schweres Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie geeinigt. Die Mitgliedsstaaten müssen detaillierte Anträge auf ihren Anteil der Hilfen stellen, die von der EU-Kommission geprüft und vom Rat der EU-Staaten freigegeben werden. Die Staaten sollen in den nächsten Tagen eine erste Vorauszahlung in Höhe von 13 Prozent der Gesamtsumme erhalten, sagte der zuständige EU-Kommissar Paolo Gentiloni am Rande einer Tagung der EU-Finanzminister in Brüssel. Davor gebe es jedoch noch einige Formalitäten zu erledigen, so etwa die Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens.

Neben dem Großherzogtum sind auch die Pläne von Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Lettland, Polen und der Slowakei genehmigt worden.

Diese Summen werden durch eine beispiellose gemeinsame Kreditaufnahme finanziert, die die europäische Solidarität angesichts der Covid-19-Krise zum Ausdruck bringt. Sie sind Teil des Konjunkturprogramms «NextGenerationEU» mit einem Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass Spanien und Italien mit einer Gesamtsumme von jeweils fast 70 Milliarden Euro an Subventionen bis 2026 die Hauptnutznießer sein werden, noch vor Frankreich (fast 40 Milliarden Euro). Luxemburg wird voraussichtlich knapp 100 Millionen Euro erhalten.

Um die EU-Mittel zu sichern, haben die Mitgliedsstaaten bereits Ende April ihre nationalen Investitionspläne in Brüssel vorgelegt. Gleichzeitig mussten die Länder Strukturreformen zusagen. Bislang haben nur zwei der 27 Staaten ihre Anträge noch nicht eingereicht – Bulgarien und die Niederlande.

16 Staaten haben bereits eine positive Stellungnahme der Kommission erhalten. Die Pläne der anderen Länder werden geprüft. Besonders Ungarn steht dabei wegen seines kürzlich in Kraft getretenen LGBTQI-Gesetzes unter besonderer Beobachtung.

Die Kommission hat bereits im Juni 35 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufgenommen, um die Abschlagszahlungen zu finanzieren. Weitere Auszahlungen in den kommenden Monaten und Jahren werden von der Einhaltung der Reformagenda abhängen, zu der sich die Mitgliedsstaaten verpflichtet haben. Sie werden vom EU-Rat vor der Auszahlung geprüft.

