Warnstufe erhöht: Böen bis 100 Stundenkilometer

In Luxemburg werden am Donnerstag Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer erwartet. Der staatliche Wetterdienst hat aus diesem Grund am Mittwoch eine Wetterwarnung ausgegeben. Die Warnung der Meteorologen gilt demnach am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 12 Uhr. Für die frühen Morgenstunden wurde die Warnung von der Stufe gelb auf orange angehoben.

Die Böen sollen zunächst 70 Stundenkilometer erreichen, im Verlauf des Morgens jedoch könne sich der Wind durch eine Kaltfront und Bodentiefs verstärken. «Es besteht die Gefahr, dass durch die starken Windböen Hindernisse wie Äste auf die Straße geweht werden können», schreiben die Wetterexperten in ihrer Meldung.

Anders als zunächst gemeldet, rechnen die Wetterexperten in ihrer neusten Vorhersage am Donnerstag nur noch mit einer Höchsttemperatur von 15 Grad. Zum Wochenende sinkt das Thermometer dann weiter, es werden durchschnittlich etwa rund 12 Grad im Land erreicht.

(L'essentiel)