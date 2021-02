CR174 bleibt vorerst voll gesperrt

Autofahrer, die von Frankreich nach Differdingen fahren wollen, müssen seit diesem Montag vorläufig einen Umweg nehmen. Der CR174, der Differdingen mit der französischen Gemeinde Hussigny-Godbrange verbindet, ist aktuell unpassierbar. Das bestätigte ein Sprecher der Straßenbauverwaltung am Montag gegenüber L'essentiel. Der Fahrbahnuntergrund habe sich an einer Stelle gesenkt, wodurch sich ein Loch in der Fahrbahn gebildet hat.

Derzeit werde untersucht, weshalb es zu der Senkung gekommen ist. Die Fahrbahn müsse saniert werden. Bei der Ponts et Chaussées vermutet man, dass die Schäden mit Bergbaualtlasten zusammenhängen könnten. Ein Sprecher sagte: «Die betreffende Straße liegt in einem ehemaligen Bergbaugebiet. Solche Absenkungen können bei starken Regenfällen auftreten.»

Die Straße war bereits in der vergangen Wochen zeitweise aufgrund von Arbeiten gesperrt.

(jg/L'essentiel)