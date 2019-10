«Zero Waste» ist eine echte Herausforderung

Immer mehr Menschen versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Auch zahlreiche Luxemburger wollen das Ziel «Zero Waste» erreichen. «Ich wurde durch Facebook auf die Bewegung aufmerksam. Dort hatte eine Frau aus den USA ein Foto des Abfalls gepostet, den sie in einem Jahr produziert hatte. Er passte in ein Einmachglas», sagt Ode Vigneron, die von von da an ihre Lebensweise ändern wollte. Fünf Jahre ist das nun her.

«Ich dachte mir, dass ich das auch kann. Es ist eine große Herausforderung. Mittlerweile bin ich an einer Einkaufstasche Müll im Monat angekommen», sagt sie stolz. Zu Beginn sei es viel schwieriger gewesen, diese Lebensweise umzusetzen. «Es gab in Luxemburg keine Unverpacktläden. Das hat sich erst 2016 geändert. Außerdem sind auch in den Supermärkten die Verpackungen allmählich weniger geworden», erklärt Vigneron.

Anne-Claire Delval, vom Unverpacktladen «Ouni» in der Hauptstadt, gibt Tipps: «Ich konzentriere mich beim Einkaufen auf das Wesentliche. Ich schaue auf das Produkt, nicht auf die Verpackung.» Für Kinder sei der Umstieg von Plastik auf Mehrwegbehälter oft ein Problem: Für meine Tochter war der Umstieg nicht einfach. Sie hat sich vor ihren Klassenkameraden unwohl gefühlt, obwohl sie schon sehr umweltbewusst ist», sagt Vigneron. Dem pflichtet Delval bei: «Viele Kinder und Jugendliche wissen, dass Plastik nicht gut für die Umwelt ist. Oft ist die Versuchung aber zu groß. Beispielsweise, wenn ihre Freunde Süßigkeiten gekauft haben, die sie auch möchten.»

(Sara Lima/L'essentiel)